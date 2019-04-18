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Пропавший в Вороновском районе мужчина найден мертвым
19.04.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Вчера была
Поиски Мечислава Шведа прекращены. Его тело найдено в лесном массиве вблизи деревни Бастуны, служебный автомобиль оказался неподалеку.
Криминальная версия произошедшего не рассматривается.
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Вчера была опубликована информация о поисках мужчины в Вороновском районе, который сел в служебный автомобиль ВАЗ 2107 и уехал в неизвестном направлении. Поиски...
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