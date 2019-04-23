﻿ Пропал из виду на 3−4 минуты. В Витебской области утонул 4-летний ребенок. 21.by
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Пропал из виду на 3−4 минуты. В Витебской области утонул 4-летний ребенок

24.04.2019 11:20 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бегомле Витебской области погиб 4-летний ребенок — мальчик утонул, сообщили в Следственном комитете.


Фото: t.me/skgovby

23 апреля около 17.50 ребенок вместе с сестрой и дедушкой направились на дамбу, разделяющую искусственный водоем.

«Мальчик там играл и в какой-то момент пропал из виду на 3−4 минуты. Сестра пошла его искать и обнаружила в водоеме на поверхности воды без признаков жизни», — сказано в сообщении.

 
 
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«Мальчик там играл и в какой-то момент пропал из виду на 3−4 минуты. Сестра пошла его искать и обнаружила в водоеме на поверхности воды без признаков жизни», -...
 
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