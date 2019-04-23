|
Пропал из виду на 3−4 минуты. В Витебской области утонул 4-летний ребенок
Источник материала: Tut.by
В Бегомле Витебской области погиб 4-летний ребенок — мальчик утонул,
23 апреля около 17.50 ребенок вместе с сестрой и дедушкой направились на дамбу, разделяющую искусственный водоем.
«Мальчик там играл и в какой-то момент пропал из виду на 3−4 минуты. Сестра пошла его искать и обнаружила в водоеме на поверхности воды без признаков жизни», — сказано в сообщении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мальчик там играл и в какой-то момент пропал из виду на 3−4 минуты. Сестра пошла его искать и обнаружила в водоеме на поверхности воды без признаков жизни», -...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)