Пропал из виду на 3−4 минуты. В Витебской области утонул 4-летний ребенок

Источник материала: Tut.by

В Бегомле Витебской области погиб 4-летний ребенок — мальчик утонул, сообщили в Следственном комитете.



Фото: t.me/skgovby

23 апреля около 17.50 ребенок вместе с сестрой и дедушкой направились на дамбу, разделяющую искусственный водоем.

«Мальчик там играл и в какой-то момент пропал из виду на 3−4 минуты. Сестра пошла его искать и обнаружила в водоеме на поверхности воды без признаков жизни», — сказано в сообщении.