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В Могилеве мужчина избил жену и лег спать. Женщина от полученных травм умерла

21.05.2019 10:31 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 33-летний мужчина несколько раз ударил жену рукой по голове и лег спать. Женщина от полученных травм умерла. Утром мужчина ушел, решив, что женщина спит, а вечером обратился в милицию, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Мужчина работает аппаратчиком в одной из организаций города. Он обратился в милицию и сообщил, что его жена не встает с постели после ночного сна. По его словам, утром он не стал будить женщину, собираясь на работу, думая, что она отдыхает, а вечером, вернувшись, обнаружил ее в той же позе. После чего вызвал милицию.

Прибыв на место милиционеры обнаружили на лице женщины гематому верхнего века и ссадины на руках и ногах, шее и лице. Выяснилось, что накануне пара распивала спиртные напитки, а во время ссоры мужчина ударил супругу четыре раза рукой по голове. 45-летняя женщина от полученных травм умерла, сообщили в милиции.

Мужчину задержали, ранее могилевчанин не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. Материалы дела переданы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По данной статье мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве 33-летний мужчина несколько раз ударил жену рукой по голове и лег спать. Женщина от полученных травм умерла. Утром мужчина ушел, решив, что женщина спит, а...
 
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