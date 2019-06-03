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На «Беларуськалии» погиб горнорабочий
Источник материала: Tut.by
На «Беларуськалии» погиб горнорабочий очистного забоя. Трагический инцидент произошел 3 июня на 4-м рудоуправлении.
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Позже информацию подтвердил Следственный комитет. Ведомство сообщило, что информация о смертельном травмировании горнорабочего поступила в правоохранительные органы Солигорска.
«Следственно оперативная группа произвела спуск в шахту для проведения осмотра места происшествия. Проводятся иные проверочные мероприятия для установления обстоятельств гибели мужчины», — сообщает СК в своем телеграм-канале.
По данным издания
Погибшему было 32 года.
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Трагический инцидент произошел 3 июня на 4-м рудоуправлении.
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