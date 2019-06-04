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В Чаусах ищут грабителей, которые «обчистили» банкомат - и скрылись
Источник материала: Tut.by
5 июня в Чаусах неизвестные вскрыли банкомат и вынесли все деньги. Об этом
Как уточняет NEXTA, вечером на всех выездах из города дежурила милиция с оружием, а у водителей массово проверяли документы. Неизвестные вскрыли банкомат (который якобы находился в помещении под сигнализацией) и успели вынести деньги.
«На данный момент проводятся все необходимые действия и следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, совершивших данное преступление», — рассказала официальный представитель Управления Следственного комитета по Могилевской области Анастасия Лавринович.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК (Кража), за что грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
В интересах следствия другие детали пока не сообщаются — даже сумма похищенного.
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В интересах следствия другие детали пока не сообщаются - даже сумма похищенного.
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