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В Чаусах ищут грабителей, которые «обчистили» банкомат - и скрылись

05.06.2019 16:34 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

5 июня в Чаусах неизвестные вскрыли банкомат и вынесли все деньги. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA. В Следственном комитете TUT.BY подтвердили: подозреваемых ищут.

Как уточняет NEXTA, вечером на всех выездах из города дежурила милиция с оружием, а у водителей массово проверяли документы. Неизвестные вскрыли банкомат (который якобы находился в помещении под сигнализацией) и успели вынести деньги.

«На данный момент проводятся все необходимые действия и следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, совершивших данное преступление», — рассказала официальный представитель Управления Следственного комитета по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК (Кража), за что грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

В интересах следствия другие детали пока не сообщаются — даже сумма похищенного.

 
 
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В интересах следствия другие детали пока не сообщаются - даже сумма похищенного.
 
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