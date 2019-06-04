В Чаусах ищут грабителей, которые «обчистили» банкомат - и скрылись

Источник материала: Tut.by

5 июня в Чаусах неизвестные вскрыли банкомат и вынесли все деньги. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA. В Следственном комитете TUT.BY подтвердили: подозреваемых ищут.

Как уточняет NEXTA, вечером на всех выездах из города дежурила милиция с оружием, а у водителей массово проверяли документы. Неизвестные вскрыли банкомат (который якобы находился в помещении под сигнализацией) и успели вынести деньги.

«На данный момент проводятся все необходимые действия и следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, совершивших данное преступление», — рассказала официальный представитель Управления Следственного комитета по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК (Кража), за что грозит наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

В интересах следствия другие детали пока не сообщаются — даже сумма похищенного.