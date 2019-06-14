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В центре Витебска нашли гранату-«лимонку» с запалом

14.06.2019 17:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Опасную находку увидели строители, проводившие земляные работы возле Дома печати на улице Гоголя, 17. На место происшествия вызвали саперов и милицию, сообщают «Витебские вести».


Саперы установили, что рабочие испугались не зря — граната Ф-1 времен войны была с запалом и могла в любой момент после поднятия из грунта взорваться.

Специалисты отвезли «лимонку» в безопасное место для подрыва. Они также исследовали близлежащую территорию миноискателем — ничего подозрительного больше не нашли.

Эвакуация людей из здания не понадобилась.



14 июня саперы также обезвредили артиллерийский снаряд калибра 76 мм в деревне Зароново Витебского района. Его нашли рабочие, которые обкашивали обочины дороги.

 
 
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Граната Ф-1 времен войны была с запалом и могла в любой момент после поднятия из грунта взорваться.
 
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