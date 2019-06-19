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В Вороновском районе автомобиль врезался в ограду кладбища и загорелся
20.06.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня около пяти утра вблизи д. Германишки произошло ДТП, в результате которого водитель совершил наезд на ограждение местного кладбища, место происшествия оставил. Автомобиль загорелся. Спасателей вызвал очевидец. Транспортное средство сильно повреждено огнем. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности водителя.
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Сегодня около пяти утра вблизи д. Германишки произошло ДТП, в результате которого водитель совершил наезд на ограждение местного кладбища, место происшествия...
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