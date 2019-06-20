«Заявил, что ранил себя сам». СК сообщил подробности инцидента с вокалистом Neuro Dubel

Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают обстоятельства получения ножевого ранения Юрием Наумовым, музыкантом группы Neuro Dubel. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, о том, что музыкант госпитализирован с ножевыми ранениями, стало известно 20 июня.

«Установлено, что в одной из столичных квартир в течение нескольких дней мужчина и молодая пара распивали спиртные напитки. Днем 18 июня текущего года на номер 103 обратилась девушка с просьбой приехать к ней в квартиру для оказания медицинской помощи. Прибывшими медиками у музыканта было обнаружено ножевое ранение в области живота, оказана необходимая помощь. Затем он был доставлен в учреждение здравоохранения, где продолжает находиться до сих пор», — сообщает Следственный комитет.

В ходе следствия Юрий Наумов пояснил, что ножевое ранение он причинил себе самостоятельно и на него никто не нападал.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК РБ. В настоящий момент следователи проводят необходимые процессуальные действия в целях достоверного установления всех обстоятельств. На причастность к совершению преступления проверяются 25-летний парень и 19-летняя девушка, проживающие в квартире.