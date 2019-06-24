В Гродно парень бросался из окна мебелью и повредил чужую машину. И это он делал не в первый раз

Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Орды пьяный мужчина выбрасывал мебель из окна квартиры своего знакомого. Как сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома, он уже не в первый раз бросался мебелью из этого же окна.

Около часа ночи 21-летний местный житель пришел к своему знакомому. Несмотря на открытую дверь, в квартире никого не было.

«Находясь в агрессивном состоянии, молодой человек начал выбрасывать из окна тумбочку, двери и прочую мебель», — рассказали в милиции.

Упавшая мебель повредила припаркованный внизу Ford. Хозяйка машины услышала шум и обратилась в милицию. К моменту появления милиционеров, парень скрылся, но уже на следующий день его задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

«Стоит отметить, что ранее данный гражданин уже выбрасывал мебель из окна указанной квартиры», — добавили в милиции.