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В Гродно парень бросался из окна мебелью и повредил чужую машину. И это он делал не в первый раз

25.06.2019 19:44 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Орды пьяный мужчина выбрасывал мебель из окна квартиры своего знакомого. Как сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома, он уже не в первый раз бросался мебелью из этого же окна.

Около часа ночи 21-летний местный житель пришел к своему знакомому. Несмотря на открытую дверь, в квартире никого не было.

«Находясь в агрессивном состоянии, молодой человек начал выбрасывать из окна тумбочку, двери и прочую мебель», — рассказали в милиции.

Упавшая мебель повредила припаркованный внизу Ford. Хозяйка машины услышала шум и обратилась в милицию. К моменту появления милиционеров, парень скрылся, но уже на следующий день его задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

«Стоит отметить, что ранее данный гражданин уже выбрасывал мебель из окна указанной квартиры», — добавили в милиции.

 
Теги: Гродно
 
 
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«Находясь в агрессивном состоянии, молодой человек начал выбрасывать из окна тумбочку, двери и прочую мебель», - рассказали в милиции. ews/625
 
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