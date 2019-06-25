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В Рогачевском районе сгорела автолавка с 1,5 тоннами продуктов

26.06.2019 13:25 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе сгорела передвижная автолавка с продуктами, сообщили в МЧС.

Инцидент произошел днем 26 июня в деревне Кошара. В результате огонь уничтожил фургон рефрижератор «ГАЗ Next» и находящиеся в нем 1,5 тонны продуктов.

Рассматриваемые версии причины пожара — занесение постороннего источника зажигания и конструктивный недостаток электрооборудования.

 
 
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В результате огонь уничтожил фургон рефрижератор «ГАЗ Next» и находящиеся в нем 1,5 тонны продуктов.
 
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