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В Рогачевском районе сгорела автолавка с 1,5 тоннами продуктов
Источник материала: Tut.by
В Рогачевском районе сгорела передвижная автолавка с продуктами,
Инцидент произошел днем 26 июня в деревне Кошара. В результате огонь уничтожил фургон рефрижератор «ГАЗ Next» и находящиеся в нем 1,5 тонны продуктов.
Рассматриваемые версии причины пожара — занесение постороннего источника зажигания и конструктивный недостаток электрооборудования.
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В результате огонь уничтожил фургон рефрижератор «ГАЗ Next» и находящиеся в нем 1,5 тонны продуктов.
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