«Детей жалко, совсем маленькие». Белоозерск вышел на похороны жертв аварии

Источник материала: Виртуальный Брест

Во вторник 9 июля Белоозерск прощался с жертвами автомобильной аварии, в которой погибли пятеро, в том числе трое детей. На улицы Белоозерска вышли тысячи человек, пишет Радио Свобода.





Попасть на отпевание смогли не все — к церкви пришли несколько тысяч человек. Не все они смогли поместиться даже в церковном дворе, люди стояли по обеим сторонам улицы и за церковной оградой.

Гробы с телами погибших везли по улицам Белоозерска. Друзья 21-летнего Павла, которому не удалось выбраться из багажника затонувшего автомобиля, несли гроб с его телом на руках.

«Совсем молодой парень, 21 год всего, — рассказала знакомая семьи погибшего. — Он только из армии вернулся, еще, кажется, даже и на работу не устроился. Нормальный парень, как все. Никакой не пьяница. Если бы не этот багажник… Он бы выбрался из машины, если бы не в багажнике ехал. А так… Куда там было».

Тело Ирины Бернацкой и ее дочери Марии к церкви привезли с траурной церемонии из школы №3, где училась девочка. Накануне там же происходило прощание. В траурной церемонии участвовали ученики школы и учителя.

«Детей жалко, совсем маленькие дети, — говорит соседка Екатерины, потерявшей в аварии двоих детей. — Мы в одном доме живем, я знаю ее, и детей знала. Большая беда, весь город знает, посмотрите, сколько здесь людей. Как детей жалко! Взрослые знают, что делают, а дети здесь при чем?»

Во время церемонии прощания движение на нескольких улицах рядом с церковью было остановлено. Как говорят жители Белоозерска, трагедия затронула почти каждого жителя 12-тысячного города. Многие были знакомы с семьями жертв и пострадавших в аварии.



























