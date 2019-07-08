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«Детей жалко, совсем маленькие». Белоозерск вышел на похороны жертв аварии

09.07.2019 19:02 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Во вторник 9 июля Белоозерск прощался с жертвами автомобильной аварии, в которой погибли пятеро, в том числе трое детей. На улицы Белоозерска вышли тысячи человек, пишет Радио Свобода.

«Детей жалко, совсем маленькие». Белоозерск вышел на похороны жертв аварии

Попасть на отпевание смогли не все — к церкви пришли несколько тысяч человек. Не все они смогли поместиться даже в церковном дворе, люди стояли по обеим сторонам улицы и за церковной оградой.

Гробы с телами погибших везли по улицам Белоозерска. Друзья 21-летнего Павла, которому не удалось выбраться из багажника затонувшего автомобиля, несли гроб с его телом на руках.

«Совсем молодой парень, 21 год всего, — рассказала знакомая семьи погибшего. — Он только из армии вернулся, еще, кажется, даже и на работу не устроился. Нормальный парень, как все. Никакой не пьяница. Если бы не этот багажник… Он бы выбрался из машины, если бы не в багажнике ехал. А так… Куда там было».

Тело Ирины Бернацкой и ее дочери Марии к церкви привезли с траурной церемонии из школы №3, где училась девочка. Накануне там же происходило прощание. В траурной церемонии участвовали ученики школы и учителя.

«Детей жалко, совсем маленькие дети, — говорит соседка Екатерины, потерявшей в аварии двоих детей. — Мы в одном доме живем, я знаю ее, и детей знала. Большая беда, весь город знает, посмотрите, сколько здесь людей. Как детей жалко! Взрослые знают, что делают, а дети здесь при чем?»

Во время церемонии прощания движение на нескольких улицах рядом с церковью было остановлено. Как говорят жители Белоозерска, трагедия затронула почти каждого жителя 12-тысячного города. Многие были знакомы с семьями жертв и пострадавших в аварии.

«Детей жалко, совсем маленькие». Белоозерск вышел на похороны жертв аварии

«Детей жалко, совсем маленькие». Белоозерск вышел на похороны жертв аварии

«Детей жалко, совсем маленькие». Белоозерск вышел на похороны жертв аварии

«Детей жалко, совсем маленькие». Белоозерск вышел на похороны жертв аварии

«Детей жалко, совсем маленькие». Белоозерск вышел на похороны жертв аварии

«Детей жалко, совсем маленькие». Белоозерск вышел на похороны жертв аварии

«Детей жалко, совсем маленькие». Белоозерск вышел на похороны жертв аварии

 
 
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  Во вторник 9 июля Белоозерск прощался с жертвами автомобильной аварии, в которой погибли пятеро, в том числе трое детей. На улицы Белоозерска вышли тысячи...
 
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