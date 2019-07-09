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Пожар в гараже

10.07.2019 — ЧП | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Вечером 4 июля ивьевским спасателям поступило сообщение о пожаре в гараже на территории частного домовладения в г. Ивье по ул. Полевой. Происходило открытое горение кровли одного частного дома, а из-под крыши второго выбивались клубы дыма. Бойцы МЧС ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться на соседние дома и хозяйственные постройки.

Пожар в гараже

В результате повреждены кровля и перекрытие, уничтожено имущество в гараже. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - аварийный режим работы бытового компрессора.
Напоминаем, что при эксплуатации электрооборудования запрещается:
- оставлять без присмотра включенные электроприборы;
- перегружать электрическую сеть;
- применять в качестве электросетей радио- и телефонные провода;
- применять для защиты электросетей вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту не заводского (кустарного) изготовления (скрутки проволоки, "жучки");
- эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;
- применять для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы;
- пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, выключателями, аппаратами защиты и другим электрооборудованием;
- оклеивать и окрашивать электрические провода.
Соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации
электроприборов!

 
 
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Вечером 4 июля ивьевским спасателям поступило сообщение о пожаре в гараже на территории частного домовладения в г. Ивье по ул. Полевой. Происходило открытое...
 
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