ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девять человек погибли при падении самолета с парашютистами в Швеции

14.07.2019 19:26 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Девять человек, в том числе группа парашютистов, погибли в Швеции, после того как самолет упал недалеко от города Умео. Об этом сообщает The Local.


Photo: YSSYguy/Wikimedia Commons

Самолет вылетел из аэропорта Умео в 13:30 в воскресенье и подал сигнал тревоги в 14:12, незадолго до падения, примерно в 2 км от Умео.

По данным издания, речь идет об одномоторном GA8 Airvan производства GippsAero. «Это самолет для прыжков с парашютом, и, похоже, что-то случилось сразу после взлета», — заявил представитель спасательной службы аэропорта.

В конце июня при падении двухмоторного самолета King Air на Гавайях погибли девять человек. Лайнер упал на северном побережье острова Оаху и загорелся.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девять человек, в том числе группа парашютистов, погибли в Швеции, после того как самолет упал недалеко от города Умео. Об этом сообщает The Local.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Два автомобиля и кормоуборочный комбайн сгорели в Брестской области вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.07.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика