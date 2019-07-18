В Брестском районе спасатели ликвидировали пожар в здании общественной бани

Источник материала: Виртуальный Брест

18.07.2019 года в 11-39 в центр оперативного управления Брестского областного управления МЧС поступило сообщение о пожаре в общественной бане в агрогородке Остромечево.





Когда к месту вызова прибыли спасатели, было установлено, что открытого горения нет, дым шел с кровли здания. Многофункциональное здание содержит в себе помещения ремонта обуви, страхования, бани и торговли. Со слов работников, людей внутри не было. Пожар локализовали и ликвидировали спасатели.





В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие мансардного этажа на площади 15 кв.м, кровля на площади 40 кв.м., внутренняя отделка бытового помещения. Пострадавших нет. Одна из рассматриваемых версий причины пожара – нарушение правил безопасности при проведении огневых работ, которые велись без оформленного наряда допуска.