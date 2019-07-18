В Могилеве 12-летняя школьница заявила в милицию на 17-летнюю учащуюся: та ее толкнула

Источник материала: Tut.by

В милицию поступило заявление от 12-летней школьницы, которую в торговом центре на улице Космонавтов сильно толкнула незнакомая девушка. В итоге она ударилась о двери и упала на пол, сообщает Mogilevnews.by.

Как позже выяснилось, одна девушка не уступила дорогу на выход из торгового центра другой. Тогда 17-летняя учащаяся профессионального колледжа города не стала церемониться с подростком и сильно толкнула ее, чтобы пройти первой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство.