|
В Могилеве 12-летняя школьница заявила в милицию на 17-летнюю учащуюся: та ее толкнула
Источник материала: Tut.by
В милицию поступило заявление от 12-летней школьницы, которую в торговом центре на улице Космонавтов сильно толкнула незнакомая девушка. В итоге она ударилась о двери и упала на пол,
Как позже выяснилось, одна девушка не уступила дорогу на выход из торгового центра другой. Тогда 17-летняя учащаяся профессионального колледжа города не стала церемониться с подростком и сильно толкнула ее, чтобы пройти первой.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учащаяся колледжа толкнула школьницу, чтобы пройти первой в двери торгового центра.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)