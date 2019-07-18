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В Могилеве 12-летняя школьница заявила в милицию на 17-летнюю учащуюся: та ее толкнула

19.07.2019 14:46 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В милицию поступило заявление от 12-летней школьницы, которую в торговом центре на улице Космонавтов сильно толкнула незнакомая девушка. В итоге она ударилась о двери и упала на пол, сообщает Mogilevnews.by.

Как позже выяснилось, одна девушка не уступила дорогу на выход из торгового центра другой. Тогда 17-летняя учащаяся профессионального колледжа города не стала церемониться с подростком и сильно толкнула ее, чтобы пройти первой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство.

 
 
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Учащаяся колледжа толкнула школьницу, чтобы пройти первой в двери торгового центра.
 
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