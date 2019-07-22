Уголовное дело по обвинению в умышленном причинении тяжких телесных повреждений

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Так, обвиняемый И. около 02 часов 30 минут 2 мая 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по ул. Днепровской в г. Борисове Минской области, в ходе ссоры на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений с потерпевшим С., с целью причинения телесных повреждений последнему, умышленно нанес удар ножом в область живота потерпевшему, причинив С. тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни, в виде раны живота, проникающей в брюшинную полость с повреждением печени, общей печеночной артерии и печеночно-двенадцатиперстной связки.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый виновным себя признал полностью, суду по делу показал, что в указанное в обвинении время, после совместного с потерпевшим и другими лицами распития спиртных напитков в коммунальной квартире, где проживает он с сожительницей, а также потерпевший, между ним, потерпевшим и сожительницей последнего возникла ссора. Потерпевший с сожительницей ушли в свою комнату. Он взял на кухне нож, постучал в комнату, где находился потерпевший, а когда тот открыл дверь, нанес удар ножом в область живота потерпевшему. Нож оставил на кухне, сам лег спать, через непродолжительное время его задержали работники милиции. Признает, что своими умышленными действиями причинил С. тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни.

Кроме признательных показаний обвиняемого, его виновность была полностью подтверждена свидетельскими показаниями, заключениями экспертиз и письменными материалами дела.

Судом Борисовского района И. признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения опасного для жизни, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.147 УК Республики Беларусь, на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленно режима.

Помощник прокурора Борисовского района юрист 2 класса Т.С. Якубович