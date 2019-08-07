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Экс-руководитель "Миноблмясомолпрома" приговорен к 7,5 года колонии за взятки

08.08.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Фигурант также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. Обвиняемый признан виновным в неоднократном получении взяток. Их общая сумма, по материалам уголовного дела, составила более 150 тыс. евро и Br13 тыс. По решению суда, у бывшего топ-менеджера конфискуют автомобиль "Лексус", слиток золота и все изъятые у него деньги. Приговор может быть обжалован и опротестован. В июле 2018 года сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД за получение взятки в сумме 70 тыс. евро задержали генерального директора холдинга. По словам старшего оперуполномоченного по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероники Посметьевой, это было вознаграждение от представителя одной из коммерческих структур за обеспечение победы в тендере на поставку оборудования и его своевременную оплату. При обыске по месту жительства у топ-менеджера было изъято в эквиваленте $140 тыс. Оперативники ГУБЭП МВД установили многочисленные эпизоды получения незаконных денежных вознаграждений от других представителей коммерческих структур за покровительство и содействие в поставках молочной продукции белорусским и иностранным компаниям, а также предоставление подрядов на выполнение строительно-монтажных работ на сельскохозяйственных объектах холдинга. Пост руководителя КУП "Миноблмясомолпром" фигурант занимал с марта 2017 года, до этого он 15 лет возглавлял ОАО "Борисовский молочный комбинат" (ныне ОАО "Здравушка-милк")
https://www.belta.by/incident/view/eks-rukovoditel-minoblmjasomolproma-prigovoren-k-75-goda-kolonii-za-vzjatki-357364-2019/

 
 
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Суд Заводского района Минска приговорил бывшего генерального директора КУП "Миноблмясомолпром" - управляющая компания холдинга "Мясомолпром" к семи с половиной...
 
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