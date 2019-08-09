|
Подробности ДТП под Ивье от МВД. В аварии пострадали пятеро пассажиров маршрутки и водитель
10.08.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
ДТП произошло на перекрестке автодорог Ивье – Мишуковичи и Совгути – Гончары – Дайлиды.
Вчера в 22.05 при выезде на главную дорогу водитель ДАФ с полуприцепом столкнулся с микроавтобусом Мерседес Бенц Спринтер,
Гражданин Таджикистана на грузовом автомобиле «ДАФ» с полуприцепом двигался по объездной дороге вблизи Ивья. В какой-то момент он понял, что перепутал направления и решил развернуться. Чтобы хватило радиуса, съехал для этого на гравийную дорогу и задним ходом выезжал со второстепенной дороги на главную. К таким маневрам не был готов двигавшийся по объездной в направлении деревни Гончары водитель микроавтобуса, в результате чего произошла авария.
26-летний водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в Ивьевскую центральную районную больницу.
На место происшествия незамедлительно выбыло руководство Ивьевского РОВД, ГАИ, следователи, судмедэксперты и МЧС.
Причины и иные обстоятельства будут установлены в ходе проверки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло на перекрестке автодорог Ивье – Мишуковичи и Совгути – Гончары – Дайлиды. Вчера в 22.05 при выезде на главную дорогу водитель ДАФ с полуприцепом...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)