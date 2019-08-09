Подробности ДТП под Ивье от МВД. В аварии пострадали пятеро пассажиров маршрутки и водитель

Источник материала: Вороновская газета





ДТП произошло на перекрестке автодорог Ивье – Мишуковичи и Совгути – Гончары – Дайлиды.

Вчера в 22.05 при выезде на главную дорогу водитель ДАФ с полуприцепом столкнулся с микроавтобусом Мерседес Бенц Спринтер, сообщает телеграм-канал пресс-секретаря МВД.





Гражданин Таджикистана на грузовом автомобиле «ДАФ» с полуприцепом двигался по объездной дороге вблизи Ивья. В какой-то момент он понял, что перепутал направления и решил развернуться. Чтобы хватило радиуса, съехал для этого на гравийную дорогу и задним ходом выезжал со второстепенной дороги на главную. К таким маневрам не был готов двигавшийся по объездной в направлении деревни Гончары водитель микроавтобуса, в результате чего произошла авария.

26-летний водитель микроавтобуса и пятеро пассажиров с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в Ивьевскую центральную районную больницу.

На место происшествия незамедлительно выбыло руководство Ивьевского РОВД, ГАИ, следователи, судмедэксперты и МЧС.

Причины и иные обстоятельства будут установлены в ходе проверки.

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