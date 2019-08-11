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Сотрудники Лидской ГАИ остановили водителя с 3,09 промилле алкоголя. После задержания он просил их отвезти его на свадьбу к сыну

12.08.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сотрудники Лидской ГАИ остановили водителя с 3,09 промилле алкоголя. После задержания он просил их отвезти его на свадьбу к сыну

Остановили нетрезвого мужчину, управлявшего «Фольксвагеном-Каравелла», на улице Ленинской, во дворе дома, где он проживает, около полудня в минувшую пятницу. Об этом сообщила «Лідская газета».

А сигнал в дежурную часть РОВД, что за рулем данного микроавтобуса находится водитель предположительно в состоянии алкогольного опьянения, поступил от очевидцев. Они рассказали , что на мойке по ул. 8 Марта нетрезвый мужчина мыл машину (указали госномер автомобиля), а затем сел и уехал. Первый делом автоинспекторы решили наведаться к 41-летнему лидчанину домой… 

Лишение права управления транспортом и немалые штрафы для данного гражданина не новость, а лишь очередная неприятность. До этого он подшофе за рулем задерживался в 2007 году, затем в 2015-м. В марте водительское удостоверение восстановил, но ненадолго…

Как сообщили корреспонденту в ГАИ, на Лидчине с начала года было задержано 126 нетрезвых водителей. Это на 9 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как прозвучало на телеканале ОНТ, минувшие выходные выдались рекордными по задержаниям нетрезвых водителей: 173 протокола составлено в целом по республике. Напомним, в Беларуси предлагается ужесточить наказание за «пьяное» вождение: увеличить штрафы до 200 базовых величин (более 5 тыс. рублей) и лишать прав на пять лет.

Кроме усиления ответственности, ГАИ предлагает ввести градацию по степени опьянения. Так, первая степень — от 0,3 до 0,79 промилле алкоголя. Для этой категории нарушителей штраф предлагается увеличить до 100 б. в. (сейчас – от 50 до 100), а срок лишения права управления оставить тем же – три года. К таким нарушителям можно, например, отнести задержанного днями в Лидском районе тракториста одного из местных фермерских хозяйств. Остановили его в Голдово, мужчина ехал на тракторе, имея в организме 0,46 промилле алкоголя. Степень же опьянения лидчанина с тремя промилле алкоголя будет отнесена ко второй (от 0,8 промилле), и это таких, как он, предлагается лишать права управления на пять лет.

К сожалению, как показывает практика, лишение прав пока не панацея: «бесправники» продолжают колесить по нашим дорогам. Например, жителя аг. Гончары Лидского района 1997 г. р. четыре раза привлекали к ответственности за управление транспортным средством, не имея на то права. В последний раз его задержали в Едках в минувший четверг. Около десяти часов вечера он ехал на «Фольксвагене-Пассат» и попал в поле зрения дежурившего в агрогородке наряда ДПС. Молодого человека задержали, до решения суда поместили в изолятор временного содержания (так как дело было вечером). В пятницу суд вынес решение – штраф 25 базовых величин.

А за месяц до этого данный гражданин получил пять суток ареста за все то же бесправное вождение. Прав же он лишился 5 мая за нарушение правил обгона. Хотя было в его непродолжительной водительской «карьере» лишение водительского удостоверения и за нетрезвое вождение.

lidanews.by
 
Теги: Новости
 
 
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Остановили нетрезвого мужчину, управлявшего «Фольксвагеном-Каравелла», на улице Ленинской, во дворе дома, где он проживает, около полудня в минувшую пятницу. Об...
 
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