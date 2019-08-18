Ел и никого не боялся. В Россонском районе медведь приходил в сад за грушами

Источник материала: Tut.by

Жительница деревни Кульнево Россонского района заметила, что в ее сад повадился ходить медведь, сообщает милиция региона. Животное объедало груши.





Вначале сельчанка заметила, что ночью кто-то повредил грушу на приусадебном участке. Кроме обломанных веток хозяйка обнаружила на земле чьи-то следы. А вечером увидела, как в саду урожай груш собирал молодой медведь. Животное никого не боялось.

Сельчанка обратилась за помощью к милиции. Однако к моменту их приезда медведь уже ушел. Не нашли его в окрестностях деревни и представители природоохранного ведомства.