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Ел и никого не боялся. В Россонском районе медведь приходил в сад за грушами
Источник материала: Tut.by
Жительница деревни Кульнево Россонского района заметила, что в ее сад повадился ходить медведь,
Вначале сельчанка заметила, что ночью кто-то повредил грушу на приусадебном участке. Кроме обломанных веток хозяйка обнаружила на земле чьи-то следы. А вечером увидела, как в саду урожай груш собирал молодой медведь. Животное никого не боялось.
Сельчанка обратилась за помощью к милиции. Однако к моменту их приезда медведь уже ушел. Не нашли его в окрестностях деревни и представители природоохранного ведомства.
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