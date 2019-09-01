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Как избежать риска получить фальшивые деньги?

02.09.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Одним из наиболее опасных видов преступлений, негативно влияющих на экономику любого государства, является фальшивомонетничество. В Республике Беларусь фальшивомонетничество является уголовно-наказуемым деянием. Согласно действующему законодательству, фальшивомонетничество – это изготовление или хранение с целью сбыта, либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь, государственных или иных ценных бумаг, иностранной валюты. Уголовная ответственность за совершение этого преступления предусмотрена в статье 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишения свободы от 2 до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации. Уголовной ответственности за совершение фальшивомонетничества подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления16-летнего возраста.
Чтобы не стать жертвами фальшивомонетчиков и избежать риска получения «фальшивки», необходимо строго придерживаться определенных правил поведения:
* при необходимости покупки или продажи иностранной валюты пользуйтесь только услугами пункта обмена валют;
* ни в коем случае не приобретайте и не продавайте за иностранную валюту какие-либо товарно-материальные ценности. В первом случае вы, в соответствии с ч. 1 статьи 11.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, рискуете быть прив-леченным к административной ответственности в виде штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин, во втором случае, помимо этого, высока вероятность, что за проданную вещь с вами рассчитаются подделкой.
Нельзя не упомянуть о беспечности, которая, к сожалению, по-прежнему присуща нашим гражданам, не замечающим порой пунктов обмена валют, где можно быстро и без риска приобрести или продать имеющуюся валюту. Они же доверяют свои сбережения уличным менялам либо покупателям по рек-ламным объявлениям (мобильные телефоны, бытовая техника и т.д.), тем самым в несколько раз увеличивая свои шансы на получение «подделки». В дальнейшем ситуация развивается по стандартной схеме. Обманутый гражданин, еще не подозревая об этом, спустя некоторое время идет менять полученные им деньги в обменный пункт, где ему сообщают пренеприятнейшую для него новость.
Изготовление и сбыт фальшивых белорусских рублей – дело рук местных умельцев, в основном, из числа школьников, студентов и лиц, ранее судимых.
В обязательном порядке проверяйте имеющиеся у вас денежные средства НБ Респуб-лики Беларусь на их подлинность, основными признаками которых являются наличие защитной нити, водяного знака, цветных защитных волокон.
Выполнение этих советов позволит вам избежать лишних проблем и сохранить свои деньги.
По всем фактам обнаружения фальшивых денежных купюр вы можете обращаться в Кричевский РОВД.
Д. Рыбчинский,
вриод начальника отдела.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Одним из наиболее опасных видов преступлений, негативно влияющих на экономику любого государства, является фальшивомонетничество. В Республике Беларусь...
 
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