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В Пинске мужчина ударил по лицу случайную прохожую

08.09.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске мужчина ударил по лицу случайную прохожую
Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич:

– Около 7 часов вечера 36-летняя пинчанка позвонила в милицию и сообщила, что на улице Первомайской неизвестный мужчина подошел к ней и ударил ладонью по лицу, затем развернулся и ушел. Скоро по приметам сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками Департамента охраны обнаружили подозреваемого. Им оказался местный житель, 1974 года рождения, не работающий, ранее не судимый. Как пояснил сам гражданин, накануне он поссорился со своей девушкой и был очень злой, не мог контролировать свои эмоции. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь (хулиганство).

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