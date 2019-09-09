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В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал, вместе с тем, его виновность в совершенном преступлении была подтверждена совокупностью собранных и исследованных судом доказательств.

Так, было установлено, что на протяжении трех лет гр-н К. сожительствовал с гр-кой В. Кроме них в квартире проживал внук сожительницы О., который всегда был «яблоком раздора» в отношениях влюбленной пары.

Гр-н К. придирался к О. по любому поводу, настаивал на том, что тот должен самостоятельно зарабатывать на жизнь и проживать отдельно. Особенно яростно воспитательные наклонности К. проявлялись в процессе нахождения в состоянии алкогольного опьянения.

В один из июньских дней, придя домой в изрядном подпитии, К. в очередной раз стал высказывать претензии сожительнице по поводу её непутевого внука. В самый разгар нравоучений домой пришел О. Войдя во вкус, К. схватил со стола кухонный нож, заставил О. встать на колени и, с криком «Проси прощение, а не то завалю!», подошел к нему вплотную, удерживая нож в руке, показывая своим видом и действиями готовность его применить. В подтверждение серьезности своих намерений К. замахнулся ножом на О., после чего приставил лезвие к грудной клетке потерпевшего, продолжая высказывать угрозы убийством, О. воспринимал угрозы реально и боялся их осуществления.

Показания обвиняемого К. о том, что он не угрожал ножом потерпевшему и не высказывал в его адрес угроз признаны судом недостоверными, данными с целью уйти от ответственности за содеянное.

Приговором суда К. признан виновным в угрозе убийством, если имелись основания опасаться её осуществления и на основании ст.186 УК ему назначено наказание в виде ареста на срок три месяца.

Заместитель прокурора Борисовского района советник юстиции И.П.Ладик