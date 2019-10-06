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Прыгнувшего с многоэтажки мужчину в Гродно спас «куб жизни»

07.10.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Прыгнувшего с многоэтажки мужчину в Гродно спас «куб жизни»

В Гродно из окна многоэтажки пытался выпрыгнуть мужчина, для его спасения развернули «куб жизни». Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 5 октября в центр оперативного управления поступило сообщение о чрезвычайной ситуации на ул.Пестрака. Из окна, расположенного на четвертом этаже жилого дома, собирался прыгнуть мужчина.

«Через несколько минут спасатели прибыли на место. Был развернут так называемый куб жизни», — рассказали в областном управлении МЧС. 43-летний мужчина прыгнул и попал на «куб». После его передали медикам. Обстоятельства поступка выясняются.

Прыгнувшего с многоэтажки мужчину в Гродно спас «куб жизни»
Фото Гродненского областного управления МЧС

В МЧС отметили, что основное назначение пневматического прыжкового спасательного устройства, или «куба жизни», — эвакуация людей с верхних этажей зданий в случае различных ЧП.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно из окна многоэтажки пытался выпрыгнуть мужчина, для его спасения развернули «куб жизни». Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС....
 
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