Прыгнувшего с многоэтажки мужчину в Гродно спас «куб жизни»

Источник материала: Вороновская газета





В Гродно из окна многоэтажки пытался выпрыгнуть мужчина, для его спасения развернули «куб жизни». Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 5 октября в центр оперативного управления поступило сообщение о чрезвычайной ситуации на ул.Пестрака. Из окна, расположенного на четвертом этаже жилого дома, собирался прыгнуть мужчина.

«Через несколько минут спасатели прибыли на место. Был развернут так называемый куб жизни», — рассказали в областном управлении МЧС. 43-летний мужчина прыгнул и попал на «куб». После его передали медикам. Обстоятельства поступка выясняются.





Фото Гродненского областного управления МЧС

В МЧС отметили, что основное назначение пневматического прыжкового спасательного устройства, или «куба жизни», — эвакуация людей с верхних этажей зданий в случае различных ЧП.

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