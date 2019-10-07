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За сутки в районе произошел 1 пожар

08.10.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

За сутки в районе произошел 1 пожар

Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

Пожар хозяйственной постройки.

08 сентября в 02.08 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в деревне Сурконты Вороновского района. В результате уничтожена кровля, повреждены стены. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

Пожары в природных экосистемах.
За сутки в области пожаров в экосистемах не зарегистрировано. С начала года зафиксировано 248 случаев загораний сухой растительности на общей площади 93,22 га, 74 лесных пожара на общей площади 858,07 га, 11 загораний торфа на площади 5,23 га.

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Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано. Пожар хозяйственной постройки. 08 сентября в 02.08 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной...
 
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