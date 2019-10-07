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За сутки в районе произошел 1 пожар
08.10.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
Пожар хозяйственной постройки.
08 сентября в 02.08 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в деревне Сурконты Вороновского района. В результате уничтожена кровля, повреждены стены. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).
Пожары в природных экосистемах.
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Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано. Пожар хозяйственной постройки. 08 сентября в 02.08 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной...
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