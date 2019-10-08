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На востоке Германии произошла вторая за день стрельба

09.10.2019 20:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В городе Ландсберге, расположенном в 15 км от Галле, где сегодня было совершено вооруженное нападение на синагогу, слышна стрельба, сообщает Bild. Информацию об этом подтвердила полиция.


Фото: twitter/dubisthallede

По данным Merkur, в Ландсберге преступники, бежавшие с места нападения на синагогу, напали на таксиста и попытались отобрать у него машину. Водитель оказал им сопротивление и был ранен. Как пишет Bild, полиция рекомендовала жителям Ландсберга, как ранее в Галле, не покидать свои дома. Инцидент произошел в районе Видерсдорф.

В Twitter местного управления полиции говорится, что после стрельбы был задержан один человек. Ведомство призывает местное население сохранять спокойствие и не поддаваться слухам.

Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в силовых структурах пишет, что нападавшие могли быть правыми радикалами. По меньшей мере один из них — немец.

В прилегающих к Галле федеральных землях усилены меры безопасности в связи с тем, что скрывшиеся преступники могли покинуть город и направиться в соседний регион.

Стрельба у синагоги в Галле произошла в иудейский праздник Йом Кипур. Преступники были вооружены автоматическим оружием и бросили гранату в еврейское кладбище близ синагоги. Жертвами произошедшего стали два человека.

 
 
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В городе Ландсберге, расположенном в 15 км от Галле, где сегодня было совершено вооруженное нападение на синагогу, слышна стрельба.
 
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