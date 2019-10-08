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На востоке Германии произошла вторая за день стрельба
Источник материала: Tut.by
В городе Ландсберге, расположенном в 15 км от Галле, где сегодня было совершено
По данным Merkur, в Ландсберге преступники, бежавшие с места нападения на синагогу, напали на таксиста и попытались отобрать у него машину. Водитель оказал им сопротивление и был ранен. Как пишет Bild, полиция рекомендовала жителям Ландсберга, как ранее в Галле, не покидать свои дома. Инцидент произошел в районе Видерсдорф.
В Twitter местного управления полиции
Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в силовых структурах
В прилегающих к Галле федеральных землях усилены меры безопасности в связи с тем, что скрывшиеся преступники могли покинуть город и направиться в соседний регион.
Стрельба у синагоги в Галле произошла в иудейский праздник Йом Кипур. Преступники были вооружены автоматическим оружием и бросили гранату в еврейское кладбище близ синагоги. Жертвами произошедшего стали два человека.
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В городе Ландсберге, расположенном в 15 км от Галле, где сегодня было совершено вооруженное нападение на синагогу, слышна стрельба.
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