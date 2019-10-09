В Альпах самолет запутался в проводах горнолыжного подъемника

Источник материала: Tut.by

В Альпах потерпел аварию легкомоторный самолет. Во время полета он запутался в кабелях горнолыжного подъемника, сообщает BBC News .

Инцидент произошел на курорте Прато-Валентино 6 октября, однако спасатели официально сообщили о нем только три дня спустя.

Видео: TeleUnica

На борту самолета находились два человека — пилот и пассажир. Пилота при аварии выбросило из кабины, и он получил травмы. Пассажир не пострадал.