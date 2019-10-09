|
В Альпах самолет запутался в проводах горнолыжного подъемника
Источник материала: Tut.by
В Альпах потерпел аварию легкомоторный самолет. Во время полета он запутался в кабелях горнолыжного подъемника, сообщает
Инцидент произошел на курорте Прато-Валентино 6 октября, однако спасатели официально сообщили о нем только три дня спустя.
Видео:
На борту самолета находились два человека — пилот и пассажир. Пилота при аварии выбросило из кабины, и он получил травмы. Пассажир не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Альпах потерпел аварию легкомоторный самолет. Во время полета он запутался в кабелях горнолыжного подъемника.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)