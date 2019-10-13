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В Минске загорелась квартира, где сушили одежду над газовой плитой

14.10.2019 11:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 13 октября спасатели тушили пожар в квартире по улице Хмелевского в Минске. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

Звонок о возгорании поступил воскресным вечером в 23.59. Оказалось, горит кухня в однокомнатной квартире на первом этаже многоэтажки по улице Хмелевского.

Загорание имущества на площади в 6 квадратных метров потушили через 10 минут после сообщения. Огонь повредил имущество, закопчена квартира.

Судя по всему, к пожару привело то, что жилец сушил белье над включенной газовой плитой.

 
Теги: Минск
 
 
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В итоге огнем повреждено имущество и закопчена квартира.
 
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