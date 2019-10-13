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В Минске загорелась квартира, где сушили одежду над газовой плитой
Источник материала: Tut.by
Вечером 13 октября спасатели тушили пожар в квартире по улице Хмелевского в Минске. Подробности
Звонок о возгорании поступил воскресным вечером в 23.59. Оказалось, горит кухня в однокомнатной квартире на первом этаже многоэтажки по улице Хмелевского.
Загорание имущества на площади в 6 квадратных метров потушили через 10 минут после сообщения. Огонь повредил имущество, закопчена квартира.
Судя по всему, к пожару привело то, что жилец сушил белье над включенной газовой плитой.
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В итоге огнем повреждено имущество и закопчена квартира.
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