В Минске загорелась квартира, где сушили одежду над газовой плитой

Источник материала: Tut.by

Вечером 13 октября спасатели тушили пожар в квартире по улице Хмелевского в Минске. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: пресс-служба МЧС

Звонок о возгорании поступил воскресным вечером в 23.59. Оказалось, горит кухня в однокомнатной квартире на первом этаже многоэтажки по улице Хмелевского.

Загорание имущества на площади в 6 квадратных метров потушили через 10 минут после сообщения. Огонь повредил имущество, закопчена квартира.

Судя по всему, к пожару привело то, что жилец сушил белье над включенной газовой плитой.