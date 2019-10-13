Неприкасаемый трактор

Источник материала: Ивьевский край

Арест имущества не такая редкость, как может показаться на первый взгляд. Пока арест не будет снят, это имущество будет «висеть в воздухе» - ее нельзя продать, заложить, сдать в аренду, подарить, обменять или завещать кому-либо, то есть невозможно совершить никаких юридических действий.

Дело в том, что за такие действия предусмотрена ответственность по ст. 409 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту». Но она из так называемых «мертвых статей», то есть ее практически не применяли. Во всяком случае, приговоров по этой статье совсем уж мало.

А вот в Ивье суд огласил приговор гражданину К. за продажу самодельного трактора. То есть трактор принадлежал его соседу Н. и являлся арестованным имуществом, оставленным К. на «ответственное хранение» осенью 2017 года. Надо сказать, что арест имущества и передача его на ответственное хранение предполагает некую процедуру с оформлением бумаг. В частности, человека предупреждают об уголовной ответственности за растрату, сокрытие или незаконную передачу в другие руки этого самого имущества.

Примерно в конце декабря этого же года у Н. появились некоторые финансовые проблемы, и он принял логичное, на его взгляд, решение – продать самодельный трактор, о чем и сообщил К.

Мужчина решил, что поскольку владельцем трактора является Н., то именно он волен делать с трактором все. К. полагал, что арест – простая формальность, несмотря на то, что предупреждался об уголовной ответственности. Считал, что про трактор все забудут и не думал, что из-за того, что не сохранил его, понесет ответственность.

Однако, что случилось – то случилось: трактор продан, сделка успешно «обмыта» и забыта. До июня этого года, когда «тайное стало явным», и завели уголовное дело.

Обвиняемый К. свою вину признал, чистосердечно раскаялся в содеянном и просил строго его не наказывать.

Прокурор Ивьевского района Александр Владимирович Шушляков прокомментировал: «К. был признан виновным в отчуждении вверенного ему имущества, подвергнутого описи и аресту. На основании ст. 409 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин. Также на основании ч. 1 и ч. 2 ст. 107 УК Республики Беларусь к нему применены меры принудительного лечения от хронического алкоголизма по месту жительства».

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.