Женщину, просившую «покурить травки», не пустили в метро на станции «Уручье»

Источник материала: Tut.by

Женщину в неадекватном состоянии не пустили в метро на станции «Уручье», сообщил агентству «Минск-Новости» пресс-секретарь столичного метрополитена Андрей Дроб.

— Женщина была не допущена к проезду в связи с ее состоянием, которое могло нанести вред как ей самой, так и другим пассажирам метро, — отметил Дроб.

По словам очевидцев, даму под руки вывели сотрудники скорой медицинской помощи из служебного помещения, которое находится рядом с кассами метрополитена. При этом она просила «покурить еще травки».