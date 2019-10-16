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Женщину, просившую «покурить травки», не пустили в метро на станции «Уручье»

16.10.2019 22:16 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщину в неадекватном состоянии не пустили в метро на станции «Уручье», сообщил агентству «Минск-Новости» пресс-секретарь столичного метрополитена Андрей Дроб.

— Женщина была не допущена к проезду в связи с ее состоянием, которое могло нанести вред как ей самой, так и другим пассажирам метро, — отметил Дроб.

Видео: MINSKNEWS

По словам очевидцев, даму под руки вывели сотрудники скорой медицинской помощи из служебного помещения, которое находится рядом с кассами метрополитена. При этом она просила «покурить еще травки».

 
Теги: Минск
 
 
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- Женщина была не допущена к проезду в связи с ее состоянием, которое могло нанести вред как ей самой, так и другим пассажирам метро, - отметил Дроб.
 
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