В Красноярском крае прорыв дамбы смыл поселок старателей: погибли 10 человек

Источник материала: Tut.by

Около 2 часов ночи в районе поселка Щетинкино Красноярского края в России на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

В субботу около 2 часов ночи на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

По последним данным погибли 10 человек. Судьба 15 неизвестна, 19 обратились к медикам.

Волна селевого потока из-за прорыва дамбы достигала высоты порядка четырех метров.