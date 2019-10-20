Попытка похищения ящика для пожертвований: расследование завершено

Источник материала: Единство

Согласно материалам уголовного дела, 30 июля 2019 года несовершеннолетний в компании знакомых пришел на автозаправочную станцию в Минском районе. Когда после совершения покупок они выходили из помещения АЗС, подросток похитил ящик с добровольными пожертвованиями для людей с ограниченными возможностями, который стаял неподалеку от входной двери.

Противоправные действия были пресечены бдительным оператором и одним из клиентов заправки, которые догнали несовершеннолетнего. Ящик без повреждений передан представителю организации. На момент осмотра в нем находились денежные средства, в том числе в иностранной валюте, на общую сумму более 264 рублей.

Следственные действия с несовершеннолетним проведены с участием законного представителя. Собран материал, характеризующий его личность.

Установлено, что подросток состоял на учете в связи с совершенным ранее административным правонарушением. В марте текущего года он совершил аналогичный поступок. В одном из магазинов столицы, действуя в сговоре с иными лицами, также похитил ящик для пожертвований. Подобные действия были рассмотрены как мелкое хищение и несовершеннолетний был подвергнут административному взысканию в виде предупреждения.

К материалам уголовного дела приобщены записи с камер видеонаблюдения, заключения экспертных исследований и иные вещественные доказательства.

К юноше применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног