|
В Пинске водитель такси пострадал в ДТП
21.10.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В результате происшествия водитель «Шкоды» получил травмы и был доставлен в УЗ «Пинская центральная больница». Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома, 18 октября около 18.40 23-летний житель деревни Верхустье Ивановского района, управляя...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)