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В Пинске водитель такси пострадал в ДТП

21.10.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске водитель такси пострадал в ДТП
По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома, 18 октября около 18.40 23-летний житель деревни Верхустье Ивановского района, управляя автомобилем «Шкода Рапид», двигался по улице Юной. На перекрестке с улицей Калиновой, при выезде со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю «Пежо Боксер» под управлением 25-летнего минчанина и совершил с ним столкновение.

В результате происшествия водитель «Шкоды» получил травмы и был доставлен в УЗ «Пинская центральная больница». Проводится проверка.


В Пинске водитель такси пострадал в ДТП

 
 
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> По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома, 18 октября около 18.40 23-летний житель деревни Верхустье Ивановского района, управляя...
 
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