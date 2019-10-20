В Пинске водитель такси пострадал в ДТП

Источник материала: Полесская правда



По предварительной информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома, 18 октября около 18.40 23-летний житель деревни Верхустье Ивановского района, управляя автомобилем «Шкода Рапид», двигался по улице Юной. На перекрестке с улицей Калиновой, при выезде со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю «Пежо Боксер» под управлением 25-летнего минчанина и совершил с ним столкновение.

В результате происшествия водитель «Шкоды» получил травмы и был доставлен в УЗ «Пинская центральная больница». Проводится проверка.





