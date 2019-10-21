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Дачник решил сжечь мусор в железной бочке и плеснул туда бензинчика... Теперь в больнице
22.10.2019 10:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 6-00 21.10.2019 до 6-00 22.10.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара (в Брестском и Столинском районах). Травмирован 1 человек.
21.10.2019 г., 14-50. В Брестское областное УМЧС из приемного покоя УЗ «Брестская областная больница» поступило сообщение о госпитализации с термическими ожогами (20% тела) пенсионера 1946 г.р., жителя г. Бреста.
Ожоги получены при выполнении хозяйственных работ на территории дачного участка в садовом товариществе у д. Щебрин Брестского района при сжигании в железной бочке мусора, предварительно облитого бензином.
В результате загорания огнем повреждена одежда на пострадавшем, имущество и строения не повреждены. Подразделения
21.10.2019 г., 15-11. В д. Ямное Столинского района на ул. Болотной произошел
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С 6-00 21.10.2019 до 6-00 22.10.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара (в Брестском и Столинском районах). Травмирован 1 человек. 21.10.2019 г., 14-50. В...
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