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Житель Гродненского района спрятал части пейнтбольного оружия в глушителе
22.10.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Житель Гродненского района хотел сэкономить на уплате таможенных платежей и теперь может лишиться автомобиля. В нем мужчина оборудовал тайник и пытался провезти товар через границу, сообщили БЕЛТА в ГТК.
Белорус следовал по зеленому коридору через пункт пропуска «Брузги» на легковом авто. Таможенный контроль с помощью инспекционно-досмотрового комплекса показал, что в автомобиле может быть спрятан товар. Из пустотелого пространства глушителя достали части пейнтбольного оружия и экипировку к нему.
«Автомобиль и незаконно перемещаемый товар изъяты. Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП, санкция которой предусматривает конфискацию как скрытых товаров, так и транспортного средства с тайниками», — отметили в ГТК.
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Житель Гродненского района хотел сэкономить на уплате таможенных платежей и теперь может лишиться автомобиля. В нем мужчина оборудовал тайник и пытался провезти...
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