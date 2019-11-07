Устанавливаются потерпевшие от мошеннических действий, связанных с продажей билетов на концерты

Источник материала: Виртуальный Брест

Согласно материалам уголовного дела, 21-летний житель Барановичского района, в период с июня 2019 года по октябрь 2019 года, размещал в группах в социальных сетях информацию о продаже им билетов на концерты известных исполнителей, таких как «Макс Корж», «Ленинград», «Руки вверх» и «Океан Эльзы».





Установлено 20 эпизодов противоправных действий, в ходе которых причинен ущерб потерпевшим на общую сумму свыше 2 тысяч рублей. При этом потерпевшими стали жители Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской областей и г.Минска.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности.

Следователи просят граждан, пострадавших от противоправных действий мужчины, изображенного на фото, сообщить об этом по телефонам: 8 (0162) 273807, 8 (029) 7204813 либо по телефону 102.