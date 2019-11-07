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Устанавливаются потерпевшие от мошеннических действий, связанных с продажей билетов на концерты

08.11.2019 12:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Согласно материалам уголовного дела, 21-летний житель Барановичского района, в период с июня 2019 года по октябрь 2019 года, размещал в группах в социальных сетях информацию о продаже им билетов на концерты известных исполнителей, таких как «Макс Корж», «Ленинград», «Руки вверх» и «Океан Эльзы».

Устанавливаются потерпевшие от мошеннических действий, связанных с продажей билетов на концерты

Установлено 20 эпизодов противоправных действий, в ходе которых причинен ущерб потерпевшим на общую сумму свыше 2 тысяч рублей. При этом потерпевшими стали жители Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской областей и г.Минска.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности.

Следователи просят граждан, пострадавших от противоправных действий мужчины, изображенного на фото, сообщить об этом по телефонам: 8 (0162) 273807, 8 (029) 7204813 либо по телефону 102.

 
Теги: Минск
 
 
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  Согласно материалам уголовного дела, 21-летний житель Барановичского района, в период с июня 2019 года по октябрь 2019 года, размещал в группах в социальных сетях...
 
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