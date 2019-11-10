За выходные у одной железнодорожной станции погибли два человека

Источник материала: Tut.by

В минувшие выходные два человека погибли на железной дороге, причем в районе одного остановочного пункта. Еще трое в Минской области попали в больницу с травмами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вечером 6 ноября в Дзержинском районе поезд Брест-Минск задел идущего по путям 25-летнего парня. Инцидент произошел на перегоне Койданово-Фаниполь. Пострадавший с травмами доставлен в больницу.

Уже ночью, 7 ноября около 03.05, во время маневровых работ в Молодечно под тепловоз попал 30-летний мужчина. Он лишился кисти.

А утром в 11.46 на перегоне между Ратомкой и Крыжовкой под электричкой Минск-Молодечно погиб пенсионер. 81-летний минчанин переходил пути по настилу перед приближающимся поездом.

В субботу, 9 ноября, сначала в 11.55 на остановочном пункте Заречное под поезд Минск-Орша попал 76-летний мужчина. Он в больнице. А вечером в 18.39 поездом Минск-Молодечно на станции Крыжовка была смертельно травмирована женщина.

По всем фактам милиция сейчас проводит проверки. Всего с начала года, по данным МВД, на железной дороге произошло 93 несчастных случая. 63 человека погибли, а 30 получили травмы.

Гражданам напоминают: переходить ж/д пути можно только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами и т.д. Перед переходом по настилу надо убедиться в отсутствии поезда, а если он приближается — переждать, пока проедет. И дорогу можно продолжить только после того, как убедились: на соседних путях поезда тоже нет.

К тому же, за проход или нахождение на ж/д путях в неустановленном месте предусмотрен штраф до 2 базовых величин. Водителей за нарушение правил проезда через пути могут наказать штрафом в размере до 4 базовых величин.