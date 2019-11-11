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"Стеклянный" гнев 18-летнего жителя Барановичского района расследуют в милиции
12.11.2019 14:56 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В дежурную часть Барановичского ОВДТ поступило сообщение от помощника машиниста поезда «Гродно-Барановичи» о том, что неизвестный разбил стекло межвагонной двери.
При просмотре записей с камер видеонаблюдения милиционеры выяснили, что хулиганство совершил молодой парень.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями установлена личность пассажира, разбившего стекло. Им оказался 18-летний житель Барановичского района.
Парень признал свою вину и пояснил сыщикам, что, возвращаясь на поезде со Слонима домой, общался по мобильному телефону со своей девушкой. В процессе переписки между ними возник конфликт, и свой гнев молодой человек выместил на стекле межвагонной двери.
Барановичским МОСК возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.339 УК Республики Беларусь (Хулиганство).
Официальный представитель УВД Наталья Сахарчук,
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В дежурную часть Барановичского ОВДТ поступило сообщение от помощника машиниста поезда «Гродно-Барановичи» о том, что неизвестный разбил стекло межвагонной...
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