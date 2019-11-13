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В Пинске работники ЖКХ повредили газовую трубу при земляных работах
14.11.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В результате инцидента поврежденный участок был отключен от системы из-за чего газоснабжение трех многоквартирных домов было ограничено. В 14.55 газоснабжение восстановлено.
Участие в техническом расследовании причин инцидента примет представитель Брестского областного управления Госпромнадзора.
Фото Госпромнадзора
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