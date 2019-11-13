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В Пинске работники ЖКХ повредили газовую трубу при земляных работах

14.11.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске работники ЖКХ повредили газовую трубу при земляных работах
Вчера около полудня в Пинске на ул. Брестской при проведении земляных работ работниками ЖКХ г. Пинска был поврежден участок полиэтиленового подземного газопровода низкого давления. Об этом сообщает Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Республики Беларусь.

В результате инцидента поврежденный участок был отключен от системы из-за чего газоснабжение трех многоквартирных домов было ограничено. В 14.55 газоснабжение восстановлено. 


В Пинске работники ЖКХ повредили газовую трубу при земляных работах
В Госпромнадзоре отметили, что земляные работы проводились без разрешения и вызова представителя ПУ «Пинскгаз».

Участие в техническом расследовании причин инцидента примет представитель Брестского областного управления Госпромнадзора.

Фото Госпромнадзора

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В Пинске работники ЖКХ повредили газовую трубу при земляных работах В Пинске работники ЖКХ повредили газовую трубу при земляных работах В Пинске работники ЖКХ повредили газовую трубу при земляных работах В Пинске работники ЖКХ повредили газовую трубу при земляных работах В Пинске работники ЖКХ повредили газовую трубу при земляных работах В Пинске работники ЖКХ повредили газовую трубу при земляных работах

 
 
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