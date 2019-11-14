В Шереметьево прилетевший из Минска Airbus A-320 задел другой самолет

Источник материала: Tut.by

В столичном аэропорту Шереметьево при рулежке лайнер Airbus A-320 задел фюзеляж другого самолета. Как сообщают РИА «Новости» , самолет авиакомпании «Аэрофлот» прибыл в Москву из Минска.

— При движении по рулежной полосе Airbus A-320, выполнявший рейс из Минска в Москву, задел другое воздушное судно, — сказал собеседник агентства.

На его борту находились 42 человека, в том числе шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Этой ночью из Минска в Москву прибыли два рейса компании «Аэрофлот». Один совершил посадку в 04.13, другой — в 06.46.

В настоящее время оба самолета осматривают технические специалисты, на работе аэропорта инцидент не сказался.