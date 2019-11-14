﻿ В Шереметьево прилетевший из Минска Airbus A-320 задел другой самолет. 21.by
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В Шереметьево прилетевший из Минска Airbus A-320 задел другой самолет

15.11.2019 08:30 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столичном аэропорту Шереметьево при рулежке лайнер Airbus A-320 задел фюзеляж другого самолета. Как сообщают РИА «Новости», самолет авиакомпании «Аэрофлот» прибыл в Москву из Минска.

— При движении по рулежной полосе Airbus A-320, выполнявший рейс из Минска в Москву, задел другое воздушное судно, — сказал собеседник агентства.

На его борту находились 42 человека, в том числе шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Этой ночью из Минска в Москву прибыли два рейса компании «Аэрофлот». Один совершил посадку в 04.13, другой — в 06.46.

В настоящее время оба самолета осматривают технические специалисты, на работе аэропорта инцидент не сказался.

 
Теги: Минск
 
 
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На его борту находились 42 человека, в том числе шесть членов экипажа, никто не пострадал.
 
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