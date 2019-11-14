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В Шереметьево прилетевший из Минска Airbus A-320 задел другой самолет
Источник материала: Tut.by
В столичном аэропорту Шереметьево при рулежке лайнер Airbus A-320 задел фюзеляж другого самолета. Как сообщают
— При движении по рулежной полосе Airbus A-320, выполнявший рейс из Минска в Москву, задел другое воздушное судно, — сказал собеседник агентства.
На его борту находились 42 человека, в том числе шесть членов экипажа, никто не пострадал.
Этой ночью из Минска в Москву
В настоящее время оба самолета осматривают технические специалисты, на работе аэропорта инцидент не сказался.
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На его борту находились 42 человека, в том числе шесть членов экипажа, никто не пострадал.
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