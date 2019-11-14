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В Кричевском районе пьяный парень откусил своему спящему товарищу часть уха

15.11.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В Кричевском районе развернулась ситуация, достойная фильма ужасов — пьяный парень откусил своему спящему товарищу часть уха. Инцидент произошел на минувшей неделе в деревне Свадковичи. По информации СК, компания молодых людей отдыхала в частном доме. Один из участников вечеринки, 18-летний парень, оказался жертвой каннибала. Проснулся он от острой боли. Оказалось, его 20-летний приятель откусил часть правого уха. Как выяснилось позже, это не единственные травмы, которые тот нанес своей жертве. В обстоятельствах этого происшествия теперь разбираются следователи.

Продолжит тему Александр Камович. Вечеринка молодых людей в Кричевском районе закончилась по канонам фильма ужасов. По данным СК, 5 ноября в деревне Свадковичи, компания отдыхала в одном из частных домов. Не обошлось и без спиртного. После застолья 18-летний парень ушел спать. Но в какой-то момент он проснулся от острой боли. Оказалось, что его 20-летний знакомый откусил ему часть правого уха. Находившаяся в компании парней девушка смогла оказать потерпевшему первую помощь. А хозяин дома вызвал милицию. Было решено ехать в больницу, чтобы спасти ухо, но врачи ничем помочь не смогли. По пути компания потеряла откушенную часть.

Добавим, что кричевский каннибал, судя по всему, пытался полакомиться не только ухом. По информации СК, на лице потерпевшего обнаружены ссадины и кровоподтеки, а также укушенные раны на пальце руки. Сейчас следователи продолжают работу с участниками происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого, которая должна определить степень его вменяемости.

По материалам https://www.tvr.by/

 

 

 
 
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В Кричевском районе развернулась ситуация, достойная фильма ужасов — пьяный парень откусил своему спящему товарищу часть уха. Инцидент произошел на
 
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