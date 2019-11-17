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Следственный комитет ищет обманутых покупателей строящихся квартир в Минске
18.11.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Подозреваемая заключала договоры от своего имени, а также от имени ООО «Светлана» и ООО «Стройсоюзиндустрия».
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Расследование уголовного дела продолжается.
В настоящий момент установлено 40 эпизодов противоправной деятельности подозреваемой. Однако у следствия есть основания полагать, что лиц, пострадавших от ее действий, может быть больше.
Следователи обращаются с просьбой к гражданам, пострадавшим от противоправных действий Сечко Светланы Васильевны, сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: (8017) 389 5326, (8044) 546 6675 либо по телефону 102.
По материалам отдела информации и связи с общественностью
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> Главным следственным управлением расследуется уголовное дело в отношении Сечко Светланы Васильевны, которая подозревается в том, что под предлогом продажи...
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