Следственный комитет ищет обманутых покупателей строящихся квартир в Минске

Источник материала: Полесская правда



Главным следственным управлением расследуется уголовное дело в отношении Сечко Светланы Васильевны, которая подозревается в том, что под предлогом продажи строящихся квартир, а также получения денежных средств в долг под развитие производства, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, завладела денежными средствами граждан и юридических лиц в особо крупном размере на сумму более 3 900 000 рублей.

Подозреваемая заключала договоры от своего имени, а также от имени ООО «Светлана» и ООО «Стройсоюзиндустрия».

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Расследование уголовного дела продолжается.

В настоящий момент установлено 40 эпизодов противоправной деятельности подозреваемой. Однако у следствия есть основания полагать, что лиц, пострадавших от ее действий, может быть больше.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, пострадавшим от противоправных действий Сечко Светланы Васильевны, сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: (8017) 389 5326, (8044) 546 6675 либо по телефону 102.

По материалам отдела информации и связи с общественностью

Следственного комитета Республики Беларусь