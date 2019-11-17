ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следственный комитет ищет обманутых покупателей строящихся квартир в Минске

18.11.2019 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Следственный комитет ищет обманутых покупателей строящихся квартир в Минске
Главным следственным управлением расследуется уголовное дело в отношении Сечко Светланы Васильевны, которая подозревается в том, что под предлогом продажи строящихся квартир, а также получения денежных средств в долг под развитие производства, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, завладела денежными средствами граждан и юридических лиц в особо крупном размере на сумму более 3 900 000 рублей.

Подозреваемая заключала договоры от своего имени, а также от имени ООО «Светлана» и ООО «Стройсоюзиндустрия».

Следственный комитет ищет обманутых покупателей строящихся квартир в МинскеУголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Расследование уголовного дела продолжается.

В настоящий момент установлено 40 эпизодов противоправной деятельности подозреваемой. Однако у следствия есть основания полагать, что лиц, пострадавших от ее действий, может быть больше.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, пострадавшим от противоправных действий Сечко Светланы Васильевны, сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам: (8017) 389 5326, (8044) 546 6675 либо по телефону 102.

По материалам отдела информации и связи с общественностью
Следственного комитета Республики Беларусь

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Главным следственным управлением расследуется уголовное дело в отношении Сечко Светланы Васильевны, которая подозревается в том, что под предлогом продажи...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Самолет врезался в дачный забор: видео происшествия в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика