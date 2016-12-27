У всех есть «лицо» для публики и лицо настоящее, и знаменитости не являются исключением. Возможно, вы думаете, что отлично их знаете, потому что видели в фильмах несчетное количество раз, но это заблуждение. А вот в этой нестандартной фотосессии звезды постарались показать истинных себя.

Именно с такой целью фотограф Эндрю Х. Уокер решил рискнуть и запечатлеть «земную» и «звездную» стороны личности разных знаменитостей, чтобы зрители смогли по-другому взглянуть на этих именитых и очень любимых актеров и музыкантов. Фотографии были сделаны на кинофестивале в Торонто, из реквизита фотограф взял только стол и кусок ленты, служивший разделительной линией между двумя «лицами» моделей. Посмотрите на результаты и попытайтесь сами определить, на каких фото звезды позируют для публики, а на каких – живые и естественные?

Энн Хэтэуэй





Юэн Макгрегор





Сигурни Уивер





Джейсон Судейкис





Рами Малек





Люпита Нионго





Эми Адамс





Дакота Фаннинг





Билл Найи





Джеффри Тэмбор





Текст: Flytothesky.ru