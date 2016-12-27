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Фотограф сделал серию двойных портретов, попросив знаменитостей показать свое настоящее лицо и лицо для публики

27.12.2016 23:41 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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У всех есть «лицо» для публики и лицо настоящее, и знаменитости не являются исключением. Возможно, вы думаете, что отлично их знаете, потому что видели в фильмах несчетное количество раз, но это заблуждение. А вот в этой нестандартной фотосессии звезды постарались показать истинных себя.

Именно с такой целью фотограф Эндрю Х. Уокер решил рискнуть и запечатлеть «земную» и «звездную» стороны личности разных знаменитостей, чтобы зрители смогли по-другому взглянуть на этих именитых и очень любимых актеров и музыкантов. Фотографии были сделаны на кинофестивале в Торонто, из реквизита фотограф взял только стол и кусок ленты, служивший разделительной линией между двумя «лицами» моделей. Посмотрите на результаты и попытайтесь сами определить, на каких фото звезды позируют для публики, а на каких – живые и естественные?

Энн Хэтэуэй

Фотограф сделал серию двойных портретов, попросив знаменитостей показать свое настоящее лицо и лицо для публики

Юэн Макгрегор

Фотограф сделал серию двойных портретов, попросив знаменитостей показать свое настоящее лицо и лицо для публики

Сигурни Уивер

Фотограф сделал серию двойных портретов, попросив знаменитостей показать свое настоящее лицо и лицо для публики

Джейсон Судейкис

Фотограф сделал серию двойных портретов, попросив знаменитостей показать свое настоящее лицо и лицо для публики

Рами Малек

Фотограф сделал серию двойных портретов, попросив знаменитостей показать свое настоящее лицо и лицо для публики

Люпита Нионго

Фотограф сделал серию двойных портретов, попросив знаменитостей показать свое настоящее лицо и лицо для публики

Эми Адамс

Фотограф сделал серию двойных портретов, попросив знаменитостей показать свое настоящее лицо и лицо для публики

Дакота Фаннинг

Фотограф сделал серию двойных портретов, попросив знаменитостей показать свое настоящее лицо и лицо для публики

Билл Найи

Фотограф сделал серию двойных портретов, попросив знаменитостей показать свое настоящее лицо и лицо для публики

Джеффри Тэмбор

Фотограф сделал серию двойных портретов, попросив знаменитостей показать свое настоящее лицо и лицо для публики

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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