|
Фотограф сделал серию двойных портретов, попросив знаменитостей показать свое настоящее лицо и лицо для публики
27.12.2016 23:41 — Калейдоскоп | Flytothesky
У всех есть «лицо» для публики и лицо настоящее, и знаменитости не являются исключением. Возможно, вы думаете, что отлично их знаете, потому что видели в фильмах несчетное количество раз, но это заблуждение. А вот в этой нестандартной фотосессии звезды постарались показать истинных себя.
Именно с такой целью фотограф
Энн Хэтэуэй
Юэн Макгрегор
Сигурни Уивер
Джейсон Судейкис
Рами Малек
Люпита Нионго
Эми Адамс
Дакота Фаннинг
Билл Найи
Джеффри Тэмбор
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотограф сделал серию двойных портретов, попросив знаменитостей показать свое настоящее лицо и лицо для публики
У всех есть «лицо» для публики и лицо настоящее, и знаменитости не являются исключением. Возможно, вы думаете, что отлично их знаете, потому что видели в фильмах...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии