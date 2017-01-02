А в какой позе вы узнали себя?





Психологи утверждают, что излюбленная поза во сне может многое поведать о характере и отношениях человека с окружающим миром. Потому что сон – единственное состояние, в котором люди не могут себя контролировать, и, как следствие, на поверхность вылезают бессознательные механизмы психики. Поза «эмбриона», например, говорит о замкнутости или даже потребности в безопасности. Поза «солдатика» раскрывает излишнюю требовательность человека к себе, а еще выдает заложенные в характер лидерские качества. Сон в позе «цапли» указывает на непредсказуемый темперамент, склонный к частым перепадам настроения. Ну а как быть, когда вы состоите в отношениях и делите одну постель?

На самом деле отношения пары, которая давно живет под одной крышей, можно также легко считать с позы, в которой они засыпают. Мелкие недомолвки или бытовые неурядицы во сне отходят на второй план, зато заметнее становится то, что оба сознательно скрывали друг от друга. О чем способна рассказать излюбленная поза сна у любящей пары? Давайте посмотрим.

Поза сна и отношения с партнером

1. Прикосновение спина к спине

Это одна из поз, которая указывает на наличие хороших и стабильных отношений между партнерами. Когда оба не просто чувствуют себя комфортно, но еще и уважают личное пространство друг друга, стремясь учитывать общие интересы и желания, идти навстречу при конфликте. Для такой пары важно сильное «мы» и взаимная поддержка.

2. Зеркальное отображение

Если пара чаще всего засыпает лицом друг к другу, во сне автоматически копируя позу своего партнера, рутина и бытовые трудности им не страшны. Скорее всего, они могут похвастать идеальным взаимопониманием и активной сексуальной жизнью. Изобретатели в постели и соратники по духу – вот основная характеристика такой парочки.

3. У каждого своя половина

Для пары, где каждый пытается четко обозначить свою территорию, ревностно охраняя «свою» половину кровати от захвата партнером, характерна скрытая борьба за лидерство и власть. Такие отношения напоминают поле битвы между двумя упрямцами, где каждый пытается самоутвердиться за счет другого, либо подчинить партнера своей воле, сохранив контроль над отношениями.

4. Протянутая рука к партнеру

Если паре характерна поза сна, при которой оба повернуты друг к другу лицом, а один еще и держится за другого рукой, это говорит о высоком уровне доверия в отношениях. Рука, положенная во сне на любимого человека, свидетельствует о готовности защищать партнера от трудностей окружающего мира, стремление оказывать ему психологическую поддержку.

5. Сплетение конечностей в одно целое

Когда партнеры предпочитают засыпать в обнимку, переплетаясь руками и ногами, словно лозы виноградника, это многое говорит о поддержании пылкой страсти в отношениях. Такая поза бывает излюбленной в самом начале, когда люди только узнают друг друга, желая прочувствовать максимальное единение на физическом уровне. Одним словом, преобладает чувственность и страсть.

6. Паровозик

В этой позе один партнер повернут к другому спиной, а тот, кто сзади, держит руку на плече у первого. О чем говорит такое положение во сне? Скорее всего, тот, кто протягивает руку, в реальной жизни очень привязан к своей половине, испытывает в этом человеке жизненную необходимость. Тогда как второй, напротив, нуждается в большей свободе, а потому склонен меньше раскрывать карты в отношениях.

7. Поза ложки

Поза, в которой один партнер плотно обнимает другого сзади, прижимаясь к нему всем телом, выдает некоторую неопределенность в отношениях. Скорее всего, партнерам вместе действительно хорошо, они испытывают настоящее родство душ, однако переживают не самый легкий период. Бессознательно их тела озвучивают посыл в стиле «мне не хватает внимания и заботы».

8. Взрослый и его ребенок

В отношениях, где один из партнеров предпочитает лежать на спине, в то время как другой обнимает его всеми конечностями, уподобляясь ребенку, четко прослеживаются роли главного и подчиненного. Такая пара в жизни весьма сплоченная, да и роли в сексе у них тоже идеально распределены – один всегда доминирует, другой принимает его устав, оба не могут друг без друга.

9. Спиной к спине, но на большом расстоянии

Конечно, отсутствие контакта между телами партнеров еще не означает, что в семье однозначно присутствуют проблемы. Скорее всего, каждый в паре сильно дорожит личной свободой, либо уважает личное пространство другого. С другой стороны, когда поза сна обоих закрытая, а тело скрючено – это явный сигнал присутствующего напряжения в отношениях, быть может, наличия подсознательной конкуренции или затаенных обид.

Текст: Flytothesky.ru