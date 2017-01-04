7 признаков твоей женщины





Иногда в поисках той самой своей единственной многие мужчины допускают глобальную ошибку – так оттягивают вопрос женитьбы, что либо свыкаются со статусом холостяка и до конца жизни поддерживают имидж одинокого волка, либо предлагают заветное колечко первой встречной, выбирая в спутницы совсем не ту женщину. И те, и другие впоследствии много рассуждают о «счастливой жизни», но мы-то с вами знаем, все далеко не так гладко…

Как же не прогадать? Как понять, что вот она, твоя судьба, стоит рядом и машет ручкой? Быть может, ты уже обнимаешь ее, целуешь утром в плечо, бережно убирая волосы, что разметались по подушке? Не дай своей глупости упустить женщину твоей жизни, читай 7 главных признаков, которые выдадут в ней ту самую!

Подсказка 1. События развивались слишком стремительно

Ты не знаешь, как это произошло, но ее образ отчетливо врезался тебе в память уже с самой первой минуты вашей встречи. Какие бы события ни происходили в твоей жизни – завалы на работе, семейные неурядицы – почему-то она прочно осталась у тебя в голове, и ты понимаешь каким-то задним умом, что хочешь видеть ее еще. Впоследствии ты можешь обнаружить, что тебя привлекает в ней абсолютно все – манера общения, стиль одежды, смех. А еще почему-то ужасно хочется оказаться наедине, чтобы произвести на нее впечатление.

Подсказка 2. В ее обществе комфортно 24 часа в сутки

Вы можете провести полдня, а то и несколько суток вместе, но время будет лететь незаметно, а покидать ее не захочется. Это с другими требовалось одиночество, хотелось побыть в себе, но с ней все не так, с ней невероятно комфортно! А еще она полностью тебя принимает, все твои недостатки, привычки, приколы ей кажутся вполне милыми и естественными. Невозможность оторваться друг от друга и ее безусловное принятие – верный признак, что вы сможете жить под одной крышей и терпеть приколы друг друга.

Подсказка 3. Она не зависит от тебя и уважает твою свободу

Она умная, интересная и вполне может прожить без тебя, вот только кто же ей это позволит? В ее обществе ты ощущаешь себя личностью, из тебя не вьют веревки, тебя не подавляют, на тебя не навешивают долженствований, не требуют денег, подарков или внимания. Она уважает тебя, твои интересы и жизненные цели, а еще готова строить с тобой отношения. Женщина, которая личность, которая видит в тебе не спасательный круг или мешок с деньгами, но такую же личность, – это очень ценно.

Подсказка 4. Она многогранна, ты не устаешь открывать ее

Сколько бы вы ни встречались, но она каждый раз умудряется приятно тебя удивить, открываясь с новой и новой стороны. Нет, ей необязательно специально покорять тебя, менять свой имидж или посещать какие-то курсы, просто она неисчерпаема. Тебе приятно обсуждать с ней свои дела, мысли, чувства и мечты. Ты находишь в ее лице верного союзника своих идей или достойного оппонента, она умеет поддержать, рассмешить, с ней редко бывает скучно.

Подсказка 5. Даже ссорясь, вы остаетесь единым целым

Ты уже давно перестал воспринимать себя отдельно, ты думаешь «мы», «нас», «вместе». Нет, это не значит, что у тебя нет своего личного пространства, просто она прочно вошла в твой круг и замкнула его. Да, бывает, вы ссоритесь, расходитесь во взглядах или понимании каких-то мелочей, но вместе с тем вы остаетесь рядом, ищите компромиссы и ужасно боитесь потерять друг друга. Ссоры не только не разъединяют вас, но делают еще ближе, иногда ты видишь в ней свое собственное отражение.

Подсказка 6. У нее нет от тебя никаких тайн

Вы друг у друга самые близкие люди и самые лучшие друзья, неудивительно, что она знает о тебе больше, чем кто-либо на свете, впрочем, как и ты о ней. Тебе известна вся подноготная ее подружек, на кого она точила зуб в подростковом возрасте, в какого первого парня была влюблена. Именно к тебе первому она обратится, чтобы облегчить душу и получить дельный совет, все потому, что она полностью твоя, как и ты ее. У вас нет секретов друг от друга, есть любовь, которая примет все.

Подсказка 7. Ради тебя она готова преодолевать любые трудности

Иногда ты спрашиваешь себя: почему, пережив столько трудных и переломных моментов, она все еще с тобой? Жизнь посылает бесчисленное количество испытаний – длительное безденежье, тяжелые болезни, смерть близких – а она все также остается рядом, держит тебя за руку и с улыбкой смотрит в будущее. Ради тебя она готова терпеть и бороться, потому что каким-то неведомым образом выбрала твое общество на всю жизнь. Рядом с ней можно позволить себе расслабиться, открыть свое истинное лицо, ведь ты знаешь, что она выдержит многое, и это придает уверенности!

Просто она твой человек по всем фронтам, настроена на тебя всеми фибрами своей огромной души – и это самое высокое в мире счастье!

Наверное, она немного волшебница.

Текст: Flytothesky.ru