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Чтобы решить эту головоломку, вам придётся стать самым настоящим сыщиком!

10.01.2017 14:55 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Вам предстоит проявить всю свою сообразительность и внимательность, чтобы верно угадать, кто является преступником!

Прочитайте текст головоломки и внимательно посмотрите на изображение, чтобы понять, кто из этих людей украл браслет у ничего не подозревающей девушки.

Как-то летом инспектор Варнике отправился на речной, чтобы отдохнуть. Но, едва придя на пляж, он услышал, как рядом рыдала женщина, и решил прийти на помощь. Он обратился к плачущей девушке:

— Что у вас случилось? Пожалуйста, успокойтесь и расскажите мне, я смогу вам помочь!

Девушка ответила Варинке сквозь слёзы:

— У меня пропал браслет! Вы даже не представляете, как он был мне дорог!

Успокоившись, девушка продолжила:

— Сегодня я, как обычно, пришла на этот берег отдохнуть. Я сняла браслет и оставила его на книге, лежащей рядом, чтобы моя рука нормально загорела… Потом я прикорнула буквально на пять минут, а когда открыла глаза, браслета рядом не было…

Инспектор Варинке внимательно выслушал девушку и принялся рассматривать песок около места её отдыха. Он был не тронут, нигде не было видно следов, кроме отпечатков ног самой девушки. Посторонние люди также не могли подойти близко, тогда инспектор бы точно заметил их.

Пристально присмотревшись к толпе постоянных отдыхающих этого пляжа, Варнике пришёл к выводу, что преступником является один из них.

Чтобы решить эту головоломку, вам придётся стать самым настоящим сыщиком!

Ответ

Чтобы решить эту головоломку, вам придётся стать самым настоящим сыщиком!

Чтобы решить эту головоломку, вам придётся стать самым настоящим сыщиком!

Очевидно, что мужчина с удочкой украл браслет, подцепив его крючком. Только он смог бы сделать это, не подходя близко к девушке и не оставив следов на песке.

 
 
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Кто же не хотел хотя бы на пять минут побыть Шерлоком Холмсом или Эркюлем Пуаро, чтобы попробовать свои силы в разгадке преступлений? Фактрум даёт читателю такую...

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