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15 замечательных анекдотов, пропитанных английским юмором
11.01.2017 15:30 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам окунуться в атмосферу Англии вместе со сногсшибательными анекдотами и шутками!
Закончился ужин. В сигарной комнате дома сидят два пожилых лорда:
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Английский юмор просто бесподобен! Интеллигентность и остроумие жителей Британии стали уже притчей во языцах и нравятся людям по всему миру.
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