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15 замечательных анекдотов, пропитанных английским юмором

11.01.2017 15:30 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает вам окунуться в атмосферу Англии вместе со сногсшибательными анекдотами и шутками!

15 замечательных анекдотов, пропитанных английским юмором

Закончился ужин. В сигарной комнате дома сидят два пожилых лорда:
— Скажите, Роберт, что вы думаете о беге трусцой?
— Ничего хорошего, Хьюго. Он мне не нравится.
— Почему же? Очень даже полезно в нашем возрасте!
— Возможно. Но, когда я бегу трусцой, у меня непременно проливается из стакана виски и гаснет сигара.

 
 
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Английский юмор просто бесподобен! Интеллигентность и остроумие жителей Британии стали уже притчей во языцах и нравятся людям по всему миру.

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