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Закончился ужин. В сигарной комнате дома сидят два пожилых лорда:

— Скажите, Роберт, что вы думаете о беге трусцой?

— Ничего хорошего, Хьюго. Он мне не нравится.

— Почему же? Очень даже полезно в нашем возрасте!

— Возможно. Но, когда я бегу трусцой, у меня непременно проливается из стакана виски и гаснет сигара.