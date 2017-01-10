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Бесподобные анекдоты про праздники, которые могут стать отличным подарком
11.01.2017 16:30 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам несколько убойных анекдотов про именинников и дни рождения, которые стоит рассказать во время застолья!
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К большинству людей на день рождения приходит много гостей, чтобы поздравить с праздником. Конечно, всех их нужно накормить, напоить и развлечь.
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