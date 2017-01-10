Интроверсия – это не состояние души и не общительность, но направленность человека внутрь себя, ориентация на собственные мысли и переживания. Если экстраверту свойственно черпать энергию из внешнего мира – людей, которые его окружают, природы, которая вдохновляет, событий, которые стимулируют активность и жизнерадостность – то интроверт сконцентрирован, прежде всего, на самом себе и внутреннем спектре чувств. Интроверту комфортно наедине с собой, он способен сам генерировать собственную энергию.





Что можно вынести из вышеописанного? Лидерские качества могут быть присущи как первым, так и вторым в равной степени, однако интроверт в роли лидера смотрится даже более органично. Лучшие тому примеры – личности, о которых все мы знаем не понаслышке, и которые смогли раскрыть свой потенциал по максимуму: А. Эйнштейн, И. Ньютон, Дж. Оруэлл, И. Бродский, Дж. Роулинг, Махатма Ганди, в конце концов, Майкл Джексон и даже Владимир Путин.

Добиться лидерских позиций в отношениях с окружающими легко. И перед вами 5 уроков для интроверта, которые помогут стать во главе любого коллектива.

Урок 1. Используйте свои скрытые умения

Что имеет интроверт, чего нет у экстраверта? Конечно, это способность слышать своего собеседника, акцентируя внимание на нюансах и деталях проблемы. Интроверт не привык бежать впереди паровоза, не привык говорить прежде, чем все тщательно обмозгует. Именно поэтому его решения часто оказываются такими точными и детально проработанными. Интроверты внимательны по самой своей природе, а еще хорошие слушатели и преданные члены команды. Вот почему так важно использовать этот козырь!

Урок 2. Ставьте лимиты на активность

Инертность и любовь к одиночеству – вот что тормозит заядлого интроверта на пути к лидерству. Таким людям физически некомфортно долго пребывать в эпицентре внимания, активно устанавливать контакты с аудиторией, поддержать градус веселья или дух соперничества в команде. Как быть? Против себя не попрешь, но можно расширить рамки собственного комфорта с помощью лимитирования времени на общественные мероприятия. Просто поставьте перед собой цель быть активным и общительным хотя бы в течение 45 минут в день. Такое искусственное ограничение поможет легче включиться в роль «души компании». Вы будете знать, еще 20 минут – и на полных правах можно покинуть оживленную беседу.

Урок 3. Выстраивайте отношения с «нужными» людьми

Интроверты по самой своей сути тяготеют к более глубоким и душевным отношениям, именно поэтому у них не так много связей в списке контактов. Однако мы с вами знаем: важно не количество, но качество. Ни один поверхностный треп не заменит той глубины, которую умеют придать интроверты своим связям. Очень кстати для такого случая будет ориентация на дружбу с людьми, чье влияние и авторитет имеют вес в компании. Тогда не нужно будет распылять энергию на всех сразу, достаточно добиться признания или поддержки лидера, который и поможет выделиться из толпы.

Урок 4. Делайте упор на письменное общение

То, что письменное слово интровертам дается лучше устного, уже ни для кого не секрет. Однако в эпоху активного использования интернет-технологий этот навык несет в себе огромное преимущество перед остальным миром! Знакомства в соцсетях, мессенджерах, красноречивые электронные письма – разве это не эффектная площадка для привлечения к себе сторонников, друзей, спонсоров или работодателей? Интернет на стороне интровертов, он открывает им возможность показать себя во всей красе, убедить людей в своих талантах, не прибегая к живому общению. Конечно, используйте это, чтобы рассказать о себе и своих достоинствах.

Урок 5. Говорите о своих достижениях вслух

Наконец, главный фактор торможения на пути к успеху у интровертов – это их тотальное нежелание афишировать свои очевидные достоинства. Такие люди предпочитают оставаться в тени, так как сторонятся повышенного к себе интереса, сопряженного с необходимостью общаться и поддерживать имидж. Не отказывайтесь говорить о себе и своих успехах, иначе автоматически лишитесь внимания, которого заслуживаете. Чтобы стать лидером и получить признание в глазах людей, нужно отбросить скромность подальше, учиться воевать за то, что принадлежит вам по праву. Таковы законы сурового мира.

Поймите, в чем ваши козыри, и бейте в этом направлении. Тогда у окружающих не останется иного выбора, кроме как признать ваши заслуги и сделать вас своим предводителем. Не бойтесь быть лучшим среди лучших!

Текст: Flytothesky.ru