Когда Габи было 4 года (сейчас ей уже 12) у неё была диагностирована очаговая алопеция, кожное заболевание, вызывающее выпадение волос. Поскольку качественный парик стоит очень дорого, девочка обходилась без него и обычно носила повязки на голову или шапки.

Когда в 2014 году она познакомилась с Тайлером, теперь её лучшим другом, мальчик спросил маму Габи, что он может сделать для того, чтобы её дочка чувствовала себе лучше. Так рассказывает эту историю Джейсон, отец Тайлера.

Тайлер решил отращивать свои волосы, и за два года они выросли на 10 дюймов (25 см), которые он затем отдал в некоммерческую организацию Children With Hair Loss, чтобы сделать парик для своей подруги. Тайлер позволил Габи самой отрезать его длинные волосы. «Это самая трогательная вещь, которую ребенок его возраста мог бы сделать для своего лучшего друга». – говорит мама Габи.

И это доказательство того, что настоящие герои существуют и в реальной жизни.

В возрасте 4 лет Габи начала терять волосы из-за алопеции, тяжелого кожного заболевания





Она познакомилась с Тайлером, теперь её лучшим другом, который хотел, чтобы она «чувствовала себе лучше»





Он два года отращивал волосы, чтобы превратить их потом в парик для своей подружки





Тайлер позволил Габи самой отрезать его волосы, когда они достигли длины в 25 см





Парик будет готов через пару недель





«Это самая трогательная вещь, которую ребенок его возраста мог бы сделать», – говорит мама Габи





А здесь можно посмотреть видеоисторию Тайлера и Габи!

Текст: Flytothesky.ru